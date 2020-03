Starea baimareanului infectat cu Coronavirus este buna. 259 de maramureseni izolati la domiciliu Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a informat in aceasta dimineata faptul ca cele doua persoane diagnosticate cu Coronavirus, printre care si baimareanul de 45 de ani, sunt internate, in continuare, in unitati spitalicesti de specialitate din Cluj-Napoca si Timisoara, cu stare buna de sanatate si fara febra. De precizat ar fi faptul ca in tara noastra, pana in prezent, trei persoane au fost deja diagnosticate cu COVID-19, dintre care o persoana a fost declarata vindecata dupa ce testele realizate conform procedurilor medicale au fost negative. De asemenea, in centrele de la… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

