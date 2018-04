Stiri pe aceeasi tema

- Substanta neurotoxica Novichok, folosita in atacul neurotoxic de la Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a fost produsa la baza militara de cercetare Shikhany din sud-vestul Rusiei, se arata intr-un raport al serviciilor secrete britanice, citat de site-ul cotidianului The…

- Premierul britanic Theresa May a spus luni ca mai mult de 130 de persoane ar fi putut fi expuse agentului neurotoxic de tip militar folosit pentru otravirea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale in orasul Salisbury, la inceputul acestei luni, transmite Reuters. "Apreciem ca mai mult de 130…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se va intalni luni, la Bruxelles, cu ministrul de externe britanic Boris Johnson pentru a discuta despre atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia in orasul britanic Salisbury, a declarat joi seful Aliantei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat, joi, solidaritatea cu Marea Britanie fata de concluziile privind implicarea Rusiei in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul televiziunii France 24.

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este 'pe deplin convins' de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA. 'Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera. Cinci sute de locuitori din Salisbury, clienti ai pub-urilor, au fost sfatuiti sa isi curete bunurile ca masura…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News.