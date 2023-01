Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarile au izbucnit in orașul Juliaca din sudul țarii, unde manifestanții, care cereau eliberarea fostului președinte incarcerat Pedro Castillo, au folosit praștii improvizate pentru a arunca cu pietre in poliție.In total, cel puțin 40 de persoane au murit in mai bine de o luna in urma demonstrațiilor…

- Confruntarile au izbucnit in orașul Juliaca din sudul țarii, unde manifestanții, care cereau eliberarea fostului președinte incarcerat Pedro Castillo, au folosit praștii improvizate pentru a arunca cu pietre in poliție.In total, cel puțin 40 de persoane au murit in mai bine de o luna in urma demonstrațiilor…

- Ploile torențiale au continuat sa loveasca, marți, California, unde furtunile succesive au ucis deja 17 persoane, au provocat dispariția un copil de cinci ani și au determinat autoritațile sa ordone evacuari in multe zone. Ploile torențiale din California din ultimele doua zile, care s-au abatut pe…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise in confruntari cu poliția in sudul Peru, a anunțat luni, biroul pentru drepturile omului din aceasta țara, in cea mai mortala zi de pana acum a protestelor care cer alegeri anticipate și eliberarea fostului președinte incarcerat, Pedro Castillo. Confruntarile au izbucnit…

- Cel puțin 17 persoane au murit luni la Juliaca, in sudul statului Peru, in confruntari intre poliție și manifestanți care cereau plecarea președintelui Dina Boluarte. „Am confirmat 17 morți astazi la Puno in timpul confruntarilor cu poliția in apropierea aeroportului Juliaca”, in regiunea Aymara (populație…

- Cel puțin 19 persoane au fost ucise și 32 ranite in urma exploziei unei cisterne de combustibil intr-un tunel la nord de capitala afgana Kabul, a anunțat duminica un oficial local. Tunelul Salang, care se afla la aproximativ 130 de kilometri nord de Kabul, a fost construit inițial in anii 1960 pentru…

- Doua persoane si-au pierdut viata si cel putin cinci au fost ranite duminica in cursul manifestatiilor tot mai mari impotriva presedintei Peru, Dina Boluarte. CNN vorbește despre cel puțin 20 de raniți, inclusiv 4 ofițeri de poliție. Proteste violente in toata țara Protestele s-au inmultit in toata…

- Cel putin 100 de persoane, printre care copii, au fost ucise intr-un dublu atentat cu masina-capcana produs sambata pe o strada foarte circulata din capitala Somaliei, Mogadiscio. Atacul a avut loc in acelasi loc in care un camion a explodat in 2017, omorand 512 oameni si ranind peste 200.