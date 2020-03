STARE DE URGENŢĂ. Şapte puncte esenţiale din decretul semnat de Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis a decretat, luni, stare de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 30 de zile. Mai trebuie ca Parlamentul sa incuviinteze instituirea starii de urgenta. ULTIMA ORA Masuri economice prevazute in decretul Starii de Urgenta. Se pot plafona preturi si se pot rechizitiona unitati de productie In Decretul prezidențial prin care se instituie starea de urgența sunt enumerate masurile care se aplica imediat. ȘTIRIPESURSE.RO iți prezinta 7 masuri pe care trebuie sa le știi pe durata starii de urgența: Se menține valabilitatea documentelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

