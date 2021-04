Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii nu vor fi deconectați de la utilitați, chiar daca nu vor reuși sa achite la timp serviciile prestate. Decizia a fost luata astazi de Comisia Situații Excepționale și a fost anunțata de prim-ministrul, Aureliu Ciocoi, in cadrul conferinței de presa.

- Premierul interimar al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, a anunțat ca procesul educațional se va desfașura la distanța in localitațile care se vor afla sub Cod Roșu, cu excepția gradinițelor. Decizia a fost prezentata de catre premierul interimar Aureliu Ciocoi, intr-un briefing de presa sustinut…

- CHIȘINAU, 1 apr - Sputnik. Peste un an de la introducerea masurilor dure in toata țara in Moldova a fost instituita din nou stare de urgența. Ce-i drept, nu se cunoaște deocamdata ce fel de restricții anume ii așteapta pe cetațeni - decizii in acest sens abia urmeaza sa fie luate de catre Comisia…

- CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Guvernul interimar recomanda Parlamentului sa instituie stare de urgența, dar fara o lista de acțiuni care ar putea fi urmate in cazul instituirii starii de urgența. Ministrul in demisie al Justiției, Fadei Nagacevschi spune ca abia astazi s-a dat indicație secretarilor…

- Guvernul Republicii Moldova va solicita Parlamentului miercuri, 31 martie, instituirea starii de urgența in Republica Moldova. Potrivit surselor Realitatea.md, ședința va avea loc incepind cu ora 14.00. De asemenea, la aceasta etapa nu se știe daca restricțiile vor fi aplicate pentru o perioada de 30…

- Comisia naționala extraordinara in sanatate publica declara stare de urgența in sanatate publica pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in perioada 19 martie – 18 aprilie 2021, inclusiv. In aceasta perioada vor intra in vigoare o serie de masuri de restricție. Deciziile au fost luate astazi intr-o…

- Restricțiile anunțate de catre Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica sint valabile pina pe 18 aprilie 2021. Acestea au fost impuse pe fundalul creșterii cazurilor de COVID-19, in Republica Moldova. „Cea mai grava situație este in Chișinau, unde limita instituirii codului roșu este…

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, spune ca, in conditiile unui Guvern interimar, sanctionarea nerespectarii restrictiilor sanitare devine mai anevoioasa. Potrivit sefului interimar al Executivului pentru instituirea unor masuri restrictive mai dure este necesara instituirea starii de urgenta, noteaza…