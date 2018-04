Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al Turciei a transmis, marti, Parlamentului o motiune pentru extinderea starii de urgenta instituita dupa tentativa de lovitura de stat din 2016, a anuntat Bekir Bozdag, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va 'urgenta' livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor sisteme de aparare",…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia…

- Profesorii, care au fost vizati in cursul unei operatiuni atat la Ankara, cat si in alte 19 provincii au lucrat in scoli anterior inchise pentru presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, autoexilat in SUA. Intr-o alta operatiune, efectuata la Konya, in centrul Turciei,…

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat ca interventia turca in Siria se va extinde in curand si la Manbij. El a cerut Statelor Unite sa nu mai sprijine YPG , iar marti seara a discutat despre criza din Siria cu omologul sau american, secretarul de stat Rex Tillerson, cu ocazia unei…