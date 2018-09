Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit sambata dimineata dupa o explozie produsa la o rafinarie in sudul Germaniei langa Ingolstadt a facut cel putin opt raniti, in timp ce aproape 2.000 de locuitori au fost evacuati, a anuntat politia locala, potrivit Agerpres.

- Un incendiu de proporții a izbucnit intr-un bloc de locuit in apropiere de Paris. Șapte persoane, printre care cinci copii se afla in stare grava, iar o femeie se zbate intre viața și moarte.

- Zece politisti au intervenit de urgenta si au fost si ei raniti in cursul operatiunii de salvare care s-a produs duminica seara, in jurul orei locale 19:00. Dupa o jumatate de ora, focul a fost anihilat, scrie presa franceza, citand serviciile de Pompieri din Paris, potrivit Belga. La operatiunile…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in accident, produs in judetul Brasov, pe DN1 Brasov - Fagaras, au fost implicate doua autoturisme. In urma accidentului au fost ranite cinci persoane, doua dintre ele fiind in stare grava. La aceasta ora se circula pe un fir, alternativ,…

- Patru persoane a fost ranite in urma unei explozii dintr-un bloc de pe bulevardul Basarabia din Capitala si, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, explozia a fost urmata de incendiu. Primele verificari arata ca explozia pornit de la o butelie.

- Zeci de persoane au fost ranite marti dupa ce un incendiu dintr-o localitate din vestul Germaniei s-a raspandit la cel putin opt case si apoi la un tronson feroviar major, informeaza oficiali locali citati de DPA.

