- Stare de urgenta intr-un tinut din statul american Maryland, dupa o puternica furtuna care a provocat inundatii catastrofale. Torentele de apa au adus cu ele aluviuni si au lasat in urma un dezastru.Nu sunt deocamdata informatii legate de victime si de amploarea pagubelor.

- Psihologului i s-a facut rau pe strada joi. A fost internat la Spitalul Universitar din Bucuresti, unde a fost supus unei interventii chirurgicale. Hanibal Dumitrascu ar fi suferit un accident vascular si este in stare grava, potrivit Romania TV. Citeste si: Psihologul Hanibal Dumitrascu…

- Melania Trump, sotia presedintelui american Donald Trump, a fost operata luni dimineata pentru o problema benigna la rinichi si urmeaza sa ramana internata toata saptamana, transmite AFP, citand purtatoarea de cuvant a primei doamne a Statelor Unite. Procedura a fost realizata cu succes si fara complicatii.…

- Un atac armat a avut loc marti intr-un liceu din statul american Maryland, anunta autoritatile americane, precizand ca incidentul de securitate s-a incheiat deja. Incidentul armat a avut loc in liceul din localitatea Great Mills, situata in comitatul St. Mary din statul Maryland, relateaza…

- In urma atenționarilor meteorologice de Cod Galben de vreme rea – ploi și intensificari ale vantului, ce pot ajunge la 65 km/h, pentru a interveni cu promptitudine in rezolvarea problemelor ce pot aparea in funcționarea sistemelor operate, la nivelul S.C. RAJA S.A. se activeaza Comandamentul pentru…

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația Municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis pentru județul Cluj o AVERTIZARE HIDROLOGICA, pentru intervalul 13.03.2018-14.03.2018 ora 22:00, fenomenele vizate constand in…

- Guvernul din Papua Noua Guinee a declarat stare de urgenta in zonele afectate de puternicul seism cu magnitudinea 7,5, care se crede ca ar fi facut zeci de victime, informeaza DPA, conform agerpres.ro. Cutremurul a zguduit mai multe zone izolate si impadurite din provinciile Southern Highlands,…