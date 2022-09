Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american New York, Kathy Hochul, a declarat vineri stare de urgenta si dezastru dupa ce mai multe mostre continand virusul poliomielitic au fost descoperite in apele reziduale din trei comitate situate la nord de orasul New York, conform Reuters. Ordinul executiv al guvernatoarei…

- Masura impusa vineri de guvernatorul New York-ului are ca scop creșterea ratelor de imunizare care sunt ”prea scazute” in anumite parți ale statului american, pe masura ce exista dovezi ca virusul circula in tot orașul, transmite BBC . Oficialii din domeniul sanatații spun ca probele de apa reziduala…

- Descoperirea virusului care provoaca poliomielita in canalizarile din New York arata ca acesta circula in orașul american, au avertizat vineri, 12 august, reprezentanții Departamentului de Sanatate, potrivit The New York Times . Anunțul vine la trei saptamani dupa ce un barbat din comitatul Rockland,…

- Oficialii orasului New York au declarat variola maimutei o urgenta de sanatate publica, sambata, spunand ca orasul este epicentrul focarului statului si ca aceasta decizie va stimula masurile pentru a ajuta la incetinirea raspandirii bolii. „Estimam ca aproximativ 150.000 de new-yorkezi ar putea fi…

- Oficialii orasului New York au declarat variola maimutei o urgenta de sanatate publica, sambata, spunand ca orasul este epicentrul focarului statului si ca aceasta decizie va stimula masurile pentru a ajuta la incetinirea raspandirii bolii, informeaza CNN, potrivit News.ro. Fii la curent cu…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a semnat ordinul de incepere a lucrarilor de extindere a Secției de Cardiologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviște, unul dintre proiectele mult așteptate la capitolul Sanatate. Este a treia investiție majora demarata de Consiliul Judetean…

- Finanțatorul CFR a avut probleme de sanatate dupa ce clubul a pierdut cu Pyunik Erevan. Clujenii au fost eliminați și joaca in Conference League, iar in acest fel au pierdut sume considerabile de bani. Reprezentanții clubului, prin vocea președintelui Cristi Balaj, cat și a antrenorul Dan Petrescu,…

- Sorina Guța a reușit sa ajunga la spital in Turcia, dar medicii nu au putut sa o opereze, deoarece risca sa nu se mai trezeasca din operație. In exclusivitate pentru Antena Stars, manelista a oferit detalii despre starea ei de sanatate.