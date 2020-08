Stiri pe aceeasi tema

- Membrii administratiei zonei portuare din Beirut au fost plasati, miercuri dupa-amiaza, in arest la domiciliu, in cadrul investigatiei privind explozia soldata cu cel putin 113 morti si mii de raniti, afirma surse guvernamentale libaneze, anunța MEDIAFAX.Nu este clar cate persoane sunt plasate…

- Membrii conducerii portuli din Berlin au fost plasati in arest la domiciliu dupa exploziile devastatoare de marti seara. Pagubele sunt estimate intre 3 si 5 miliarde de dolari, iar 300.000 de oameni au ramas fara locuinte. Libanul mai are rezerve de grane pentru ''ceva mai putin de o luna'', in conditiile…

- In urma exploziilor de proporții care au zguduit capitala țarii provocand pagube uriașe, guvernul libanez a decretat miercuri stare de urgenta timp de doua saptamani in orasul Beirut, relateaza AFP, citata de Agerpres.Anunțul a fost facut, miercuri, de ministrul Informatiei, Manal Abdel Samad, care…

- Cel putin 113 persoane au murit in urma exploziilor devastatoare de marti din portul Beirut si zeci au fost date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat miercuri de ministrul sanatatii, Hamad Hassan. Puternicele deflagratii de marti seara s-au soldat si cu 4.000 de raniti. "Exista inca, cu siguranta,…

- Guvernul Libanului a fost de acord miercuri sa plaseze toți oficialii portului din Beirut, care au supravegheat depozitarea și securitatea din 2014 încoace, sub arest la domiciliu, au spus surse ministeriale, relateaza Reuters. Nu este clar câți oficiali vor fi incluși în aceasta…

- Tragedia de la Beirut a marcat un glob intreg, dupa ce peste 100 de persoane au murit, iar alte peste 4.000 au fost ranite in urma exploziei care a lovit Libanul, intr-o perioada in care acesta este grav afectata de cea mai mare criza economica, de la 1990 incoace. Declarațiile oficiale ale autoritațile…

- Marți seara, capitala libaneza Beirut a fost zguduita de doua explozii masive, care au avut loc in zona portului. Exploziile au provocat un adevarat dezastru! Potrivit ministrului Sanatații, cel puțin 100 de oameni au murit și aproape 4.000 au fost raniți. Printre cei decedați se numara și un lider…

- Victor Mircea, ambasadorul Romaniei in Liban a vorbit, la Digi 24, despre situația din Beirut, in urma exploziilor violente de marți.Victor Mircea a dezvaluit ca sediul Ambasadei Romaniei a avut de suferit, ferestrele fiind pur șui simplu pulverizate de suflul exploziei. ” Singurul fapt ca noi ne aflam…