Stare de urgenţă începând de luni, în Cehia Guvernul Cehiei a scris astazi pe contul sau de Twitter ca va declara stare de urgența incepand de luni, anunta reuters, citata de hotnews . Masura este destinata sa limiteze evenimentele publice și adunarile, ca parte a luptei statului de a limita raspandirea coronavirusului și creșterea numarului de cazuri. Ministrul Sanatații, Roman Prymula, a declarat, la randul sau, ca guvernul va apela la starea de urgența pentru 30 de zile și cel puțin doua saptamani va limita adunarile la maximum 20 de persoane in aer liber și la maximum zece in interior. De asemenea, va interzice prezența spectatorilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

