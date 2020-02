Stare de urgență în Statele Unite, din cauza coronavirusului din China Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi americane vor fi restricționate. Conform celui mai recent bilant anuntat de autoritatile chineze, pe teritoriul Chinei se inregistreaza 259 decese generate de coronavirus si aproape 12.000 cazuri confirmate. Virusul s-a extins in numeroase alte tari, unde au fost semnalate cazuri de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

