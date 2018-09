Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au decretat stare de urgenta in orasul Washington si in statele Maryland si Virginia, din cauza Uraganului Florence, care urmeaza sa atinga zone situate pe Coasta de Est a Statelor Unite, informeaza cotidianul The Washington Post. (VEZI CUM IȚI POȚI LUA APARTAMENT IN BUCUREȘTI IN 6 LUNI)…

- Centrul National pentru Uragane (NHC), cu sediu la Miami, a ridicat luni la categoria a 4-a uraganul Florence care urmeaza sa ajunga in aceasta saptamana pe coasta de est a Statelor Unite, in timp ce ciclonul Helene si Isaac continua sa creasca in intensitate in apele Oceanului Atlantic, relateaza EFE…

- Autoritațile din Statele Unite au decretat stare de urgența in statele americane Louisiana și Mississippi, dupa ce furtuna tropicala Gordon a ajuns pe coasta golfului american, au transmis reprezentanții Centrului Național pentru Uragane (NHC), relateaza BBC, potrivit Mediafax. In momentul…

- Autoritațile din Statele Unite au decretat stare de urgența în statele americane Louisiana și Mississippi, dupa ce furtuna tropicala Gordon a ajuns pe coasta golfului american, au transmis reprezentanții Centrului Național pentru Uragane (NHC), relateaza BBC. În momentul în…

- Autoritatile din Statele Unite au decretat stare de urgenta in statele americane Louisiana si Mississippi, dupa ce furtuna tropicala Gordon a ajuns pe coasta golfului american, au transmis reprezentantii Centrului National pentru Uragane (NHC), relateaza BBC, potrivit Mediafax.ro.

- Autoritatile din Statele Unite au decretat stare de urgenta in statele americane Louisiana si Mississippi, dupa ce furtuna tropicala Gordon a ajuns pe coasta golfului american, au transmis reprezentantii Centrului National pentru Uragane (NHC), relateaza BBC.

- Autoritatile locale din orasul Rosenheim, situat in regiunea Bavaria, au declarat stare de urgenta dupa ce un incendiu face ravagii de mai multe ore intr-o zona impadurita din apropiere, potrivit DPA. Circa 135 de pompieri, 30 de membri ai serviciului salvamont si patru elicoptere se luptau cu flacarile,…

- Statele UE au aprobat joi, in unanimitate, un plan de a impune tarife vamale pe produse in valoare de 2,8 miliarde de euro peovenite din SUA, dupa ce Washingtonul a aplicat tarife pentru otelul si aluminiul provenit din UE, la inceputul lunii iunie, au declarat surse europene, citate de Reuters. Măsurile…