Stiri pe aceeasi tema

- Romania‘s Ministry of Foreign Affairs (MAE) again urged Romanian citizens to avoid non-essential trips to Russia or leave the country as soon as possible if there. The recommendation comes amid Russia’s drive to mobilize more men for the war in Ukraine, Romania-Insider reports. “The MAE strongly reminds…

- O persoana a deschis focul intr-o școala din Rusia, luni dimineața, ucigand cel puțin șase persoane și ranind alte 20. #Russia : As a result of a terrorist attack in Izhevsk school No. 88, 6 people died, 3 of them schoolchildren. 20 people were injured, according to the Ministry of Internal Affairs…

- Politistii din Fagaras au emis un ordin de protectie provizoriu pe o perioada de 5 zile pe numele unei femei de 44 de ani, dupa ce, intr-un acces de gelozie, aceasta si-a agresat concubinul in varsta de 64 de ani, in acest caz desfasurandu-se cercetari pentru violenta in familie. ”Politisti din cadrul…

- Polițiștii din Sighetu Marmației au emis ordin de protecție provizoriu pe numele unui barbat de 47 de ani. In fapt, polițiștii au fost sesizați prin apel 112, la ora 18.57 de catre o femeie de 44 de ani din municipiu, cu privire la faptul ca, soțul acesteia ar fi agresat-o fizic. Polițiștii au emis…

- In ziua de 18 august a.c., polițiștii Biroului Protecția Animalelor Argeș au identificat, pe raza comunei Braduleț, un manz cu varsta de aproximativ 3 luni, abandonat intr-o zona impadurita. Animalul se afla intr-o stare de pericol, fiind in stare avansata de deshidratare și foarte slabit. De asemenea,…

- Polițiștii au gasit in portbagajul mașinii trupul neinsuflețit al unei romance in varsta de 50 de ani. Agenții de poliție au forțat incuietoarea portbagajului pentru a vedea ce se afla inauntru unde au descoperit corpul, fara viața, al romancei, aflat in stare de descompunere, potrivit ziarului La Stampa.…

- Uniunea Europeana va construi un buncar sigur la Bruxelles, loc in care liderii sa poata negocia fara grija ca spionii rusi sau ai altor natiuni ar putea auzi ce se discuta acolo. Buncarul va costa opt milioane de euro, se arata intr-un raport UE in care este descris proiectul, potrivit EUobserver.…

- Italia a declarat, luni, stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters. Decretul guvernamental va permite autoritaților sa treaca peste formalitați…