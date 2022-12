Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au decretat stare de urgența și cauta in continuare persoanele date disparute in urma inundațiilor catastrofale din insula Ischia. Cel puțin patru oameni au murit, intre care o fetița, și 13 au fost raniți, arata datele oficiale.

- Bilanțul cutremurului care a lovit, luni, orașul indonezian Cianjur din provincia Java de Vest a crescut la 252, a transmis, marți, pe Instagram un reprezentant guvernamental local, relateaza Reuters.

- Cel putin 6 persoane au fost ucise si 53 ranite intr-o explozie puternica ce a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata Istiqlal din centrul metropolei turce Istanbul, relateaza presa locala citata de AFP si Reuters, informeaza AGERPRES . Dupa ce guvernatorul Istanbulului,…

- Cel putin 19 persoane au murit si sase au fost ranite sambata, in Egipt, dupa ce un autobuz incarcat cu pasageri s-a prabusit intr-un canal la Al Mansoura, la 120 km nord-est de Cairo, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, relateaza dpa si Reuters., citate de Agerpres. Echipele de salvare…

- Cel puțin 132 de persoane au murit dupa ce s-a prabușit un pod pietonal peste raul Machhu din orașul Morbi din vestul statului indian Gujarat. Alte cateva zeci sau chiar sute sunt ranite. Autoritațile locale citate de Reuters au declarat ca peste 400 de persoane se aflau pe podul suspendat de langa…

- UPDATE: Cele mai noi date furnizate de pompieri arata ca numarul morților a crescut la 120.UPDATE: Tragedia a avut loc la o petrecere de Halloween, dupa ce zeci de oameni s-au calcat in picioare, intr-un cartier cu cluburi de noapte.Potrivit serviciilor de urgenta, zeci de persoane au fost tratate pentru…

- In dupa-amaiza zilei de vineri, 21 octombrie a.c., in jurul orei 16:30, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Vasile Goldiș” al județului Arad a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 79, in zona Cartierul Verde, eveniment in care au fost implicate doua autoturisme și un…

- Presedintele Ciadului, Mahamat Idriss Deby, a declarat miercuri stare de urgenta din cauza inundatiilor care afecteaza peste 1 milion de persoane in aceasta tara din Africa Centrala, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…