Stare de urgență în nordul Italiei. Cinci regiuni sunt afectate de cea mai gravă secetă din ultimii 70 de ani Italia a declarat, luni, stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters. Decretul guvernamental va permite autoritaților sa treaca peste formalitați și sa acționeze imediat daca considera ca este […] The post Stare de urgența in nordul Italiei. Cinci regiuni sunt afectate de cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a decretat stare de urgenta in nordul tarii, deoarece regiunea este grav afectata de cea mai aspra seceta din ultimele șapte decenii. Lipsa precipitațiilor a compromis culturile agricole. Cele mai afectate zone sunt cele din jurul raului Po, care ofera aproape o treime din productia…

- Italia a declarat luni stare de urgența pentru zonele din jurul fluviului Pad, care reprezinta aproape o treime din producția agricola a țarii și care trec prin cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani, transmite Reuters.

- Italia a declarat luni stare de urgenta in cinci regiuni din nord si a anuntat deblocarea unui fond de 36,5 milioane de euro pentru a face fata secetei care a lovit campia fluviului Po de cateva saptamani, scrie AFP preluat de agerpre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Seceta se raspindește cu viteza in Italia, cu riuri și rezervoare care seaca. Prognoza unor temperaturi mai ridicate este posibil sa inrautațeasca situația. Mai multe regiuni italiene au declarat deja stare de urgența. Mai multe regiuni italiene au declarat deja stare de urgența, incercind sa elibereze…

- Erasmo D’Angelis, secretarul general al Autoritații Bazinului Apeninului Central a explicat ca este alarma roșie pentru agricultura, existand și o atenționare pentru apa potabila din locuințe, potrivit Ray News. ” Daca nu ploua suficient, in iulie situația va deveni critica și acolo”, a menționat oficialul…

- Seceta le face probleme italienilor, care au inceput sa introduca restricții in nordul Italiei. Este voba de peste 120 de comune din bazinul marelui fluviu Pad, unde sunt stabilite reguli stricte privind consumul de apa. Astfel, autoritațile au recomandat primarilor sa opreasca total alimentarea cu…

- Coreea de Nord a anuntat, joi, primul caz de infectare cu COVID-19 de la inceputul pandemiei, informeaza AFP si Reuters. Acest prim caz, depistat in timpul testelor efectuate duminica la Phenian pe persoane bolnave si febrile, corespunde variantei foarte transmisibile Omicron BA.2, a precizat agentia…

- Doi dintre refugiati rataciti in Muntii Maramuresului au fost gasiti. Unul se afla in stare grava, iar celalalt a fost gasit decedat intr-o rapa. Despre alti doi nu se stie inca nimic, in timp ce alti sase au fost descoperiți de granicerii ucraineni. Salvatorii maramureseni au reusit sa gaseasca noaptea…