Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, relateaza HotNews. Nu este insa vorba despre cei doi romani infectați deja cu virusul, care sunt…

- Medicul chinez Li Wenliang, care s-a confruntat cu autoritatile pentru ca a lansat un avertisment precoce cu privire la epidemia provocata de noul coronavirus si care s-a infectat, se afla in stare critica vineri, a anuntat Spitalul Central din Wuhan dezmintind informatiile din presa privind moartea…

- Virusul ucigas din China face in continuare ravagii in toata lumea! Oamenii sunt disperati si nu stiu cum sa pervina infectarea cu coronavirus. Din cauza bilantului deceselor care creste de la o zi la alta, chinezii au ajuns sa transforme toate cladirile in centre medicale!

- Ministerul Afacerilor Externe MAE a transmis, vineri seara, dupa aparitia unor informatii privind posibile infectii cu coronavirus la un roman din Italia si la unul din Spania, ca, in cazul celui din Italia, testele medicale la care a fost supus pana in prezent nu au confirmat o infectie cu coronavirus.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS a declarat epidemia de coronavirus ca fiind o urgenta globala pentru sanatate, anunta BBC, citat de observator.tv. OMS a decis sa declare stare de urgenta, desi in urma cu cateva zile preciza ca nu sunt inca motive pentru a face acest lucru. Dupa ce virusul din China…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus din China a depasit 8.100 la nivel mondial, fiind mai mare decat numarul total al cazurilor din epidemia SARS, care a avut loc in perioada 2002-2003, punand in pericol cresterea celei de-a doua mari economii la nivel mondial, transmite Reuters potrivit…

- Epidemia cu coronavirus continua sa faca victime in China, iar noul bilant prezentat de autoritati arata ca 132 de oameni au murit, iar peste 6.000 au fost infectati. Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia…

- Un focar de coronavirus care a debutat in orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, a provocat pana in prezent decesul a 41 de persoane si a infectat peste 1.300. Spitalele sunt atat de pline incat medicii sunt nevoiți sa poarte scutece pentru a nu fi nevoiți sa mearga la toaleta. Situația este alarmanta,…