Stiri pe aceeasi tema

- Ce putin 29 de persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc sâmbata în Haiti. Premierul Ariel Henry a anuntat ca mobilizeaza toate resursele disponibile pentru a ajuta victimele din zonele afectate, relateaza AP.Directorul protectiei civile din Haiti,…

- Ce putin 29 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc, sambata, in Haiti. Premierul Ariel Henry a anuntat ca mobilizeaza toate resursele disponibile pentru a ajuta victimele din zonele afectate, relateaza AP.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,2 pe scara Richter a avut loc, sambata dimineata, la ora locala 08:30, in Haiti, a anuntat centrul american de seismologie, potrivit AFP. UPDATE: Ce putin 29 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc, sambata, in Haiti. Premierul Ariel…

- Infern in Macedonia de Nord din cauza incendiilor de vegetație! Mii de oamenii au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele doar pentru a scapa cu viața din flacarile mistuitoare care distrug tot ce le sta in cale. Pompierii, avioanele și elicopterele se lupta neincetat sa stinga focul, insa fumul dens…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri seara, ca autoritatile din Suceava intervin dupa ce au fost sesizate ca trei persoane au fost atacate de urs la o stana, una dintre victime fiind in stare grava. "Aici nu e vorba de un atac intr-o zona urbana sau populata,…

- Ploile torentiale cazute in ultimele 24 de ore au provocat inundatii in 36 de localitati din 15 judete din Romania. Pompierii intervenind pentru evacuarea a zeci de turisti blocati de viituri, a anuntat, miercuri, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al țarii.

- Fortele armate germane ajuta la operatiunile de salvare a persoanelor in diferitele zone din Germania afectate grav de inundatiile produse din cauza precipitatiilor masive din ultimele zile, informeaza joi DPA. Aproximativ 200 de membri ai Bundeswehr (armata germana), insotiti de vehicule…

- Un barbat a murit și trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit miercuri dimineața intr-un imobil din Fagaraș, județul Brașov. 3 persoane au fost transportate la spital și un barbat a murit pe locPotrivit IPJ Brașov, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la producerea…