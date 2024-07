Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au declarat stare de urgenta in insulele Leros, Sifnos si parti din Creta si Kefalonia In varf de sezon turistic, insule din Grecia raman fara apa. Seceta a impus restricții in furnizarea apei. Criza severa de apa din insulele grecesti ii face pe localnici sa caute solutii si chiar sa se…

- Autoritatile trebuie sa declare starea de urgenta in agricultura si sa puna la dispozitie fondurile necesare pentru a acoperi pierderile fermierilor cauzate de seceta cumplita cu care se confrunta Romania, solicita Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR). „Romania se confrunta cu una dintre cele mai severe…

- In plin sezon turistic, Grecia risca sa se confrunte cu o penurie de apa in mai multe regiuni si insule ale tarii, din cauza precipitatiilor reduse in ultimele luni, dar si a incendiilor de vegetatie care au distrus o parte din reteaua de alimentare cu apa din insule. Protectia Civila a declarat inca…

- Grecia se pregatește pentru sezonul turistic de varf, cu un numar record de vizitatori așteptat. Totuși, țara se confrunta cu o criza majora legata de seceta, care pune in pericol industria turismului, considerata motorul economic al Greciei.

- Dupa incendiile devastatoare, Grecia se confrunta cu o alta problema. Cel mai mare rezervor de apa dulce din insula greceasca Naxos s-a evaporat, mai la sud, in insula Karpathos, autoritatile au impus restrictii cu privire la umplerea piscinelor, iar in insula nordica Thassos oficialii cauta o instalatie…

- Suntem in plin sezon al vacanțelor, dar tu nu te-ai hotarat inca unde iți vei face concediul? Iata care sunt cele mai populare destinații de vacanța, anul acesta. 1. Grecia se numara printre cele mai iubite destinații de vacanța, mai ales de catre romani. Insulele grecești, precum Santorini, Mykonos…

- Autoritațile din Polonia au impus restricții la intrarea și ieșirea din țara pentru transportatorii ucraineni care nu dețin autorizație de transport internațional de marfuri. Despre acest lucru a anunțat Serviciul vamal de stat al Ucrainei pe canalul sau Telegram. {{754788}}"Incepind cu 01.07.2024,…

- Potrivit MAE, cetatenii romani care se afla, intentioneaza sa calatoreasca sau sa tranziteze Bulgaria catre Grecia si Turcia si retur catre Romania trebuie sa stie ca, in perioada minivacantei prilejuite de sarbatorile pascale (30 aprilie - 6 mai), se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare…