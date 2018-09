Stare de urgenţă în capitala Libiei, în contextul luptelor dintre miliţii Starea de urgenta a fost decretata duminica la Tripoli si in suburbiile sale in contextul ciocnirilor dintre militiile rivale, violente care s-au soldat cu cel putin 39 de morti si zeci de raniti in ultima saptamana, a anuntat guvernul libian sustinut de ONU, relateaza dpa.



"Din cauza pericolului situatiei actuale si din motive de siguranta de interes public, consiliul prezidential declara stare de

urgenta in capitala, Tripoli, si suburbiile sale pentru a proteja civilii, proprietati private si institutii vitale", se arata intr-un comunicat.



Consiliul a cerut incetarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat sambata "toate partile sa inceteze imediat ostilitatile" in Libia si sa se conformeze armistitiului incheiat in trecut sub egida Natiunilor Unite", relateaza AFP. Antonio Guterres "condamna continuarea violentelor in interiorul si in jurul…

- Mai multe asistente si infirmiere de la Spitalului Universitar de Urgenta din Capitala au protestat luni dimineata, in curtea unitatii medicale. Cadrele medicale reclama ca nu au materiale sanitare sau de curatenie si ca riscul pentru pacienti de a dezvolta infectii este mare. In plus, protestatarii…

- O mișcare interesanta are loc in București. Primaria Sectorului 4 a solicitat trecerea Parcului Tineretului de la Primaria Capitalei catre cea de Sector. Primarul susține ca odata trecut parcul in administrarea Primariei Sector 4 va incepe o ampla lucrare de reablitare.Citește și: SURSE -…

- Primari, viceprimari si consilieri locali au fost gasiti in incompatibilitate si conflict de interese administrativ de Agentia Nationala de Integritate (ANI). Potrivit unui comunicat de presa transmis marti AGERPRES, ANI a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa…

- Anca Pandrea a suferit un accident in seara zilei de joi, 28 iunie, iar vecinii ei au fost cei care au gasit o plina de sange in curtea ei, potrivit Click.ro.Totul s ar fi intamplat dupa ce a participat la un eveniment cultural, alaturi de pictorul Elian Bacila, care ii este prieten.Ulterior, vecinii…

- Filosoful Mihai Șora a fost operat de urgența joi dupa-amiaza la Spitalul Elias din Capitala. Starea de sanatate s-a agravat pe fondul unei afecțiuni mai vechi, iar intervenția a constat in eliminarea unor pietre la bila.

- Erdogan ar putea pune capat starii de urgența din Turcia dupa ce a convenit cu partenerul sau de alianta guvernamentala Devlet Bahceli, liderul partidului Miscarea Nationalista (MHP), sa nu o extinda dupa ce expira actualul termen de trei luni, in luna iulie, scrie Agerpres citand presa internaționala.…

- Starea pacientei in varsta de 21 de ani, care a fost operata, joi, la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava pentru a i se inlatura din creier focarul care ii provoca crize de epilepsie de la varsta de 12 ani, este buna. Femeia suferea de epilepsie meziala temporala ...