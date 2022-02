Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Canadei e paralizata de protestele fața de vaccinarea obligatorie. Primarul din Ottawa a decretat stare de urgența, dupa ce manifestanții instalati in centrul capitalei au depasit numeric politia si controleaza situatia. Jim Watson a transmis ca indivizii cu protestul sunt la mansa. „De departe…

- Guvernul de la Ottawa a declarat stare de urgenta in oras din cauza protestelor camionagiilor impotriva restrictiilor cauzate de coronavirus, a anuntat duminica postul local de televiziune CBC. Primarul Jim Watson a spus ca autoritatile orasului si politia nu mai detin controlul asupra situatiei.

- Premierul Natalia Gavrilița a venit in fața deputaților pentru a cere instituirea starii de urgența pe un termen de 60 de zile. Totul dupa ce Gazprom a amenințat ca va sista livrarea gazului. O situație similara a fost in octombrie 2021.

- Guvernarea PAS vrea sa instituie o noua stare de urgența in domeniul energetic, pentru a putea scoate liber alte cateva zeci de milioane din bugetul statului, fara respectarea procedurilor legale, care se impun in mod normal. Asta dupa ce, exact in același mod, statul a fost deposedat de 1,4 miliarde…

- Președintele din Kazahstan a anunțat ca acceptat demisia, care survine la cateva ore dupa declararea starii de urgența in mai multe zone ale țarii. Protestele au izbucnit in Kazahstan dupa ce s-a dublat prețul gazului natural lichefiat, principala sursa de carburanți pentru mașini. Manifestațiile au…

- Autoritatile au decretat stare de urgența in Kazahstan, dupa ce scumpirea gazelor a scos mii de oameni in strada. Astfel de manifestari ale furiei cetațenilor sunt rare in țara din Asia Centrala bogata in resurse naturale și condusa autoritar.

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta va avea doua avioane mediu-curier pentru transportul pacientilor, acordul pentru achizitia acestora fiind semnat vineri. Valoarea contractului este de peste 25 de milioane de euro, fara TVA. Avioanele vor permite transportul pacientilor de terapie intensiva,…

- Un tanar roman de doar 21 de ani a avut parte de o moarte cumplita. Acesta a fost strivit intre doua mașini, pe o autostrada din Germania, dupa ce a oprit pe banda de urgența. Nu este clar care a fost motivul pentru care tanarul staționa, dar mașina sa nu era semnalizata corespunzator. Un alt șofer,…