Stare de urgență în California. O „bombă ciclonică" și un potop lovesc statul – VIDEO Un potop este așteptat, joi, sa continue sa loveasca California, dupa impactul, cu o zi inainte, al unei „bombe ciclonice", purtand vanturi violente și ploi torențiale care au privat de electricitate zeci de mii de camine și au provocat inchiderea mai multor drumuri, intr-o regiune deja slabita de un lanț de furtuni de iarna. Nordul […]

Sursa articol si foto: enational.ro

Guvernatorul statului american California a declarat stare de urgenta in contextul in care o „bomba ciclonica" care a inceput sa afecteze regiunea inca de ieri risca sa provoace in cursul zilei de astazi alunecari de teren si indundatii catastrofale, scrie BBC. In mai multe multe regiuni au fost emise…

- Guvernatorul statului american California a declarat stare de urgenta in contextul in care o "bomba ciclonica" care a inceput sa afecteze regiunea inca de ieri risca sa provoace in cursul zilei de astazi alunecari de teren si indundatii catastrofale, scrie BBC.

- O "bomba ciclonica" a strabatut miercuri California, insotita de vanturi puternice si de ploi torentiale care au privat de electricitate zeci de mii de gospodarii si au condus la inchiderea mai multor drumuri, intr-o regiune deja afectata de o serie de furtuni de iarna, transmite joi AFP. Fii…

