Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Gordon loveste sudul Floridei, cu vanturi puternice si ploaie, si se asteapta sa se transforme in uragan de-a lungul coastei centrale a Golfului Mexic din Statele Unite in seara zilei de marti, a anuntat Centrul National pentru Uragane, informeaza Reuters,

- Furtuna tropicala Gordon a crescut in intensitate si are mari sanse sa se transforme in uragan cand va atinge, in a doua parte a zilei de marti, zona de uscat din nordul si centrul Golfului Mexic, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters. Gordon…

- Autoritațile din California au evacuat mai mult de 20.000 de oameni de la sud de Los Angeles, guvernatorul Jerry Brown declarand vineri dimineața starea de urgența pentru orașele Orange și Riverside, in urma unui incendiu care se indreapta catre Parcul Național Cleverland, informeaza AP. Guvernatorul…

- Autoritatile locale din orasul Rosenheim, situat in regiunea Bavaria, au declarat stare de urgenta dupa ce un incendiu face ravagii de mai multe ore intr-o zona impadurita din apropiere, potrivit DPA. Circa 135 de pompieri, 30 de membri ai serviciului salvamont si patru elicoptere se luptau cu flacarile,…

- O rusoaica, angajata peste zece ani la Ambasada SUA din Moscova, este suspectata de spionaj de catre autoritatile americane in beneficiul tarii sale, informeaza AFP, citand o serie de media din Statele Unite. De nationalitate rusa, femeia a lucrat pentru Secret Service - o agentie responsabila cu misiuni…

- Moneda naționala iraniana se confrunta cu o perioada de cadere libera, pe masura ce se apropie data de 6 august, ziua in care SUA amenința cu reimpunerea sancțiunilor pentru Teheran, dupa ce s-a restras din acrodul nuclear iranian. Rialul şi-a continuat marţi deprecierea faţă de…

- Avionul avea la bord 178 de pasageri si efectua Cursa W62542, de la Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv spre Riga (Letonia). Imediat dupa decolare, pilotii au depistat o problema la unul dintre motoare, astfel ca au decis revenirea de urgenta pe aeroportul din Tel Aviv, informeaza Mediafax. …

- Chris, al doilea uragan format in anul 2018 in Oceanul Atlantic, a sporit in intensitate fiind inclus in categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, iar in cursul diminetii de miercuri fenomenul s-ar putea inteti, conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters, informeaza…