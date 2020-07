Stare de urgenţă decretată în Cisiordania în urma escaladării contagierilor (oficialităţi) Presedintele palestinian, Mahmud Abbas, a decretat duminica starea de urgenta timp de o luna in fata unei escaladari a numarului de cazuri de COVID-19 in teritoriile palestiniene, fapt ce a fortat guvernul sa impuna masuri de restrictie severe in ultimele zile, relateaza EFE. "Autoritatile trebuie sa continue sa adopte masurile necesare pentru a face fata pericolului noului coronavirus, pentru a proteja sanatatea publica si a garanta securitatea si stabilitatea", se arata in decretul prezidential publicat de agentia de stiri Wafa, potrivit Agepres. Citește și: OMS a luat o decizie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

