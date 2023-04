Stiri pe aceeasi tema

- Exportatorii chinezi care si-au expus produsele la cel mai mare targ comercial din China au declarat ca economia globala slaba le afecteaza afacerile, multe investitii fiind inghetate si unii reducand costurile cu forta de munca ca raspuns, transmite Reuters, relateaza News.ro.Starea de spirit pesimista…

- Potrivit ultimului raport „Perspectivele economice mondiale”, publicat marți de Fondul Monetar Internațional (FMI), estimarile privind creșterea economiei Romaniei pentru acest an au fost semnificativ revizuite in scadere, de la 3,1% la 2,4%. Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini…

- Perspectivele economiei mondiale s-au imbunatatit fata de acum cateva luni, deoarece socul inflatiei se atenueaza, dar majorarea dobanzilor va mentine riscurile ridicate, a anuntat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), majorand previziunile pentru

- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca anul acesta la 1,9%, de la un nivel estimat de 3% in 2022, din cauza efectelor pandemiei, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, a inflatiei ridicate si a crizei climatice, se arata intr-un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Conform raportului…

- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca anul acesta la 1,9-, de la un nivel estimat de 3- in 2022, din cauza efectelor pandemiei, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, a inflatiei ridicate si a crizei climatice, se arata intr-un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), publicat miercuri,…

- Germania trebuie sa-si reduca gradual dependenta de China, deoarece distantarea de piata chineza va duce la pierderi de locuri de munca in cea mai mare economie europeana, a afirmat duminica ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit Comisiei Naționale de Sanatate din China, toate provinciile din China au depașit de perioada de varf a numarului de cazuri grave generate de COVID-19 spitalizate, de pacienți cu febra neinternați, precum și al pacienților aflați in secțiile de urgența. In prezent, a fost reluata treptat activitatea…

- Biroul Național de Statistica din China a emis de curand datele privind economia naționala din anul 2022. Conform calculelor preliminare, PIB-ul național in 2022 ajunge la 121.020,7 miliarde de yuani, in creștere cu 3,0% comparativ cu anul 2021. Cifra este obținuta sub impactul și influența unor factori…