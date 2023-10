Stiri pe aceeasi tema

- A fost declarata stare de razboi in Țara Sfanta dupa ce forțele palestiniene Hamas din Fașia Gaza, au lansat mii de rachete in Israel, sambata dimineața. Ca raspuns, autoritațile israeliene au mobilizat rezerviști, declarand stare de razboi pe teritoriul țarii, informeaza Reuters.Pana acum bilanțul…

- A fost declarata stare de razboi in Țara Sfanta dupa ce forțele palestiniene Hamas din Fașia Gaza, au lansat mii de rachete in Israel, sambata dimineața. Ca raspuns, autoritațile israeliene au mobilizat rezerviști, declarand stare de razboi pe teritoriul țarii, informeaza Reuters.Pana acum…

- 790 de pelerini romani se afla in Israel, Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca aproape 800 de romani, pelerini, sunt in prezent in Israel. El a subliniat ca sunt cautate variante pentru ca acestia sa ajunga acasa in siguranta , in contextul in care aeroporturile din Israel sunt in acest…

- Autoritatile romane cauta solutii pentru aducerea cat mai rapid in tara a aproximativ 790 de romani, aflati ca pelerini in Israel, tara unde s-a dat o avertizare de stare de razboi urmare a atacurilor declansate de miscarea Hamas, a declarat premierul Marcel Ciolacu. El a fost intrebat, sambata, la…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca 790 de pelerini romani se afla in acest moment in Israel. Ministerul de Externe cauta variante prin care sa-i aduca acasa. „Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise toate aeroporturile din Israel”, a spus, sambata, Ciolacu. Nu exista informatii despre romani raniti…

- Autoritatile romane cauta solutii sa aduca cat mai rapid in tara aproximativ 790 de romani, care se afla ca pelerini in Israel, unde mii de rachete au fost lansate din Fașia Gaza intr-un atac-surpriza al Hamas, a anunțat sambata, 7 octombrie, premierul Marcel Ciolacu.„Sunt in jur de 790 de romani, in…

- Marcel Ciolacu a declarat ca sunt 790 de pelerini romani in Israel, in acest moment. Premierul și ministrul de Externe cauta soluții sa-i aduca acasa. „Impreuna cu doamna ministru de Externe cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise toate…

- Sunt 790 de pelerini romani in acest moment in Israel, spune premierul Marcel Ciolacu. Alaturi de ministrul de Externe, acesta cauta soluții sa-i aduca acasa. „Impreuna cu doamna ministru de Externe cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise…