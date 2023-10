Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 11:30: Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. “Fortele de aparare israeliene declara starea de pregatire pentru razboi”, a precizat armata (Israel Defense Forces, IDF) intr-un comunicat citat de agentia…

- “Hamas a facut o greșeala grava in aceasta dimineața și a lansat un razboi impotriva statului Israel, noteaza Ministrul Apararii, Yoav Gallant. Soldații IDF lupta impotriva inamicului in toate locurile de infiltrare. Statul Israel va caștiga acest razboi”, a declarat Gallant reporterilor.

- Un „numar nedeterminat de teroristi” s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fașia Gaza, a anuntat sambata dimineața armata israeliana. Sirenele rasuna in sudul și centrul Israelului la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul continuu al lansarilor de rachete a putut fi auzit in Fașia…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, si-a exprimat recunostinta sefului cecen, Ramzan Kadyrov, pentru ca a supravegheat crearea de unitati militare in Cecenia in timpul unei conferinte din 3 octombrie cu conducerea militara rusa, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului.Soigu a sustinut…

- Germania monitorizeaza indeaproape tensiunile dintre Serbia si Kosovo, a asigurat luni ministrul german al apararii, citat de dpa."Urmarim cu atentie situatia si vom reactiona daca va fi necesar", a afirmat Boris Pistorius, care a facut apel in acelasi timp la dezescaladarea tensiunilor, potrivit…

- Conform declarațiilor lui Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apararii de la Kiev, forțele ucrainene au inaintat in sud, in timp ce trupele ruse se concentreaza spre est. "In unele zone, trupele noastre din sud au reușit sa sparga prima linie de aparare și sa avanseze spre linia intermediara", a precizat…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat ca Ucraina va continua sa atace Crimeea ocupata și Podul Crimeea, care leaga peninsula ucraineana, anexata de Moscova in 2014, și teritoriul rus. In același timp, Rusia a efectuat bombardamente intense asupra orașului Odesa și regiunii Odesa,…

- UPDATE 19:20 Statul rus a preluat controlul asupra acțiunilor filialei rusești a producatorului francez de alimente Danone , potrivit unui decret semnat duminica de Vladimir Putin.De asemenea, decretul a precizat ca acțiunile la Baltika Breweries, o companie producatoare de bere cu sediul in Rusia,…