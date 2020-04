Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au depasit Italia, avand cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din lume, potrivit celor mai recente date ale Johns Hopkins University. Peste 20.000 de oameni din SUA au murit pana acum, relateaza BBC. Reperul sumbru vine la scurt timp dupa ce SUA a devenit prima natiune care…

- PANDEMIE CORONAVIRS. In total, 100.661 de decese au fost raportate, dintre care 70.245 in Europa, continentul cel mai afectat. Italia este tara care a inregistrat cele mai multe victime, 18.849, inaintea Statelor Unite (17.925), Spaniei (15.843) si a Frantei (13.197). COVID-19. Cand…

- Pandemia de coronavirus a facut cel putin 90.000 de morti in intreaga lume de la declansarea sa in China, in decembrie, dintre care mai mult de jumatate in Italia, Spania si Statele Unite, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale joi la ora 16:30 GMT. In total, au fost inregistrate 90.938…

- Gica Craioveanu, 52 de ani, se afla blocat cu familia in Spania, una dintre țarile cele mai afectate din lume de pandemia de coronavirus.Fostul internațional roman a descris, vineri, atmosfera din Spania, țara care a raportat in ultimele 24 de ore cel puțin 769 de decese!”Situația e una foarte grava.…

- Casa Alba si Senatul american au ajuns in noaptea de marti spre miercuri la un acord ”istoric” asupra unui urias plan de relansare economica a primei puteri mondiale, afectata dur de pandemia noului coronavirus, a anuntat liderul majoritatii republicane, relateaza AFP.

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti 100 de decese cauzate de noul coronavirus, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul a decis inchiderea barurilor, restaurantelor și bisericilor: 'Sunt masuri slabe! Numarul…

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 2.000 de morti, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 349 de decese, conform unui bilant publicat luni seara de Agentia de Protectie Civila, relateaza AFP si Reuters.Astfel, bilantul a ajuns la 2.158…