- Melbourne, al doilea cel mai mare oras din Australia, aflat deja sub un ordin ca oamenii sa stea acasa, nu reuseste sa tina boala sub control, iar numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus a atins un nivel record saptamana trecuta. Duminica, statul Victoria a raportat 671 de cazuri de infectii,…

- Statul Victoria, al doilea cel mai populat din Australia, a declarat duminica stare de dezastru si a impus o intedictie de circulatie pe timp de noapte in capitala Melbourne, in cadrul celor mai stricte restrictii adoptate pana in prezent pentru a tine sub control raspandirea Covid-19, transmite…

- "Toate amenzile pot fi date din momentul publicarii Hotararii de Guvern in monitor. Oricine va contesta amenda va avea șanse sa caștige, Pe de alta parte orice nerespectare a prevederilor de protecție sanitara trebuie sancționate. Pui in pericol pe cei dragi, cei apropiați, prietenii rudele, colegii…

- Locuitorii din Filipeni, care așteapta de 30 de ani ca DJ 241 B Padureni – Godovana, cu o lungime de 15 kilometri, sa fie modernizat și practicabil, au devenit bataia de joc a PSD. ”Toți locuitorii comunei iși doresc sa poata circula pe un drum asfaltat. De 30 de ani, de cand PSD a tot […] Articolul…

- Un tanar de 17 ani a decedat sambata atacat de rechin pe coasta estica a Australiei, au anuntat fortele de ordine, potrivit DPA. Potrivit declaratiilor martorilor, adolescentul ar fi fost atacat de un rechin in timp ce practica surfingul sambata dupa-amiaza la Wooli Beach, in apropierea…

- Cinci milioane de oameni din Melbourne, al doilea oraș ca marime din Australia, au fost din nou bagați in izolare joi, din cauza unei reizbucnirii epidemiei de coronavirus, care se raspandește inca la nivel mondial, cu peste 12 milioane de persoane afectate, potrivit AFP. Deși departe de numarul mare…

- A fost nevoie de intervenția a peste 400 de pompieri, jandarmi si politisti pentru a limita efectele viiturii puternice de pe Jiu. Au fost ajutați de salvamontiști și de lucratori ai Apelor Romane.

- La 29 mai, cel putin 20.000 de tone de combustibil s-au deversat accidental intr-un rau si in sol in nordul indepartat al Rusiei, caz care a produs ingrijorare in randul ecologistilor si al localnicilor. Potrivit agentiei de stat ruse pentru protectia mediului, 15.000 de tone de produse petroliere s-au…