Stare de asediu la Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagra

O stare de asediu va fi in vigoare incepand de sambata seara pana luni dimineata la Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagra, in fata 39; 39;amenintarii 39; 39; unor atacuri cu rachete, au anuntat autoritatile locale informeaza France Presse.Dupa atentatul cu bomba de la gara Kramatorsk din estul Ucrainei, care a facut cel putin 50 de morti, o amenintare de atac cu rachete planeaza asupra Odesei pe 10 aprilie 2022. Acesta este motivul pentru care in Odesa si in regiunea sa este impus ...