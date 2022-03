Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din orașul Kiev au luat decizia sa instituie din nou starea de asediu in oraș. Asta inseamna ca locuitorii ramași in oraș vor fi obligați sa stea in case pana luni. Starea de asediu a fost instituita de autoritațile ucrainene. Primarul orașului Kiev, fostul campion mondial la box Vitali…

- Kievul ramane un obiectiv al armatei ruse, dar aceasta este in continuare blocata la nord-vest si la est de capitala ucraineana si chiar a fost fortata in ultimele zile sa dea inapoi pe mai multe din aceste fronturi, a declarat miercuri primarul Kievului, Vitali Kliciko, potrivit AFP. Fii…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- UPDATE 5 Starea de asediu a fost impusa sambata in regiunea ucraineana Zaporojie și va fi in vigoare pana luni, au anunțat oficialitați locale, citate de CNN. Oleksandr Starukh, șeful consiliului regional din Zaporojie, a anunțat ca starea de asediu intra in vigoare la ora locala 16.00 și se va incheia…

- Delegația ucraineana a pornit spre Belarus, unde ar urma sa se intalneasca joi dupa-amiaza cu omologii din Rusia, pentru a discuta despre detensionarea situației din Ucraina și o eventuala incetare a conflictului. Anunțul a fost facut de Mihail Podolyak, consilier al președintelui Ucrainei, care a postat…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina pare sa nu se mai termine. Vitali Klitschko a facut un anunț important pentru ucrainieni. Primarul orașului Kiev va impune o noua stare de asediu in capitala Ucrainei. Cand va intra in vigoare și ce presupune aceasta decizie pentru cetațenii ucrainieni. Civilii vor avea…

- Germania va furniza 5.000 de casti militare Ucrainei pentru a ajuta la apararea impotriva unei posibile invazii rusesti, a anuntat miercuri - o oferta pe care primarul Kievului si fostul campion mondial de box Vitali Klitschko a numit-o "o gluma" care l-a lasat "fara cuvinte".

- Germania a anunțat ca va trimite 5.000 de caști militare Ucrainei in contextul criticilor tot mai puternice la adresa Berlinului din cauza refuzului sau de a permite NATO sa vanda arme și echipament militar Kievului. Anunțul de miercuri al ministrului german al apararii l-a lasat „fara cuvinte” pe…