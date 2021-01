Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost impuscata in interiorul cladirii Capitoliului, dupa ce sustinatorii lui Donald Trump au intrat cu forta in cladire, transmite The Washington Post.O ambulanta a ajuns in jurul orei locale 15:00 la cladirea Capitoliului, iar unul dintre paramedici s-a auzit spunand ca este vorba despre…

- Congresul Statelor Unite a inceput, miercuri, procesul de validare al rezultatului alegerilor prezidențiale. Susținatori ai lui Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului in timp ce acolo trebuia sa se desfașoare ședința pentru certificarea victoriei lui Joe Biden. In mai multe clipuri video se…

- Congresul Statelor Unite ar fi trebuit sa valideze miercuri victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite, insa procesul a fost suspendat, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. La inceputul lunii noiembrie, democratul Joe…

- Primarul capitalei americane Washington, Muriel Bowser, a decretat miercuri stare de asediu pentru 24 de ore. Dupa ce președintele in exercitiu Donald Trump le-a cerut sustinatorilor sai sa mearga si sa protesteze impotriva certificarii de catre senatori a victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidențiale,…

- Sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul este asteptat sa-l valideze rezultatul acestora si sa-l confirme pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite.

- Real Clear Politics, un agregator al rezultatelor publicate de canalele mass-media și al sondajelor prezente pe piața, nu-l mai da pe Joe Biden drept viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii. Asta pentru ca Biden nu mai nu mai apare ca fiind caștigator al statului Pennsylvania, deși ramane…

- Joe Biden - care nu a fost inca instalat presedinte al Statelor Unite dupa victoria anuntata sambata in alegerile prezdidentiale - si vicepresedinta sa Kamala Harris, care si-a exprimat vointa de a restaura rapid ”sufletul Americii”, isi incep saptamana aceasta tranzitia la Casa Alba cu doua prioritati…

- America este in fața unui vot crucial, intr-un context dificil pentru intreagul glob. Donald Trump a recunoscut ca nu s-a gandit deocamdata la un discurs de renuntare sau la unul de acceptare.