Stiri pe aceeasi tema

- O stare de asediu va fi in vigoare incepand de sambata seara pana luni dimineata la Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagra, in fata ”amenintarii” unor atacuri cu rachete, au anuntat autoritatile locale – informeaza France Presse. Dupa atentatul cu bomba de la gara Kramatorsk din estul…

- O stare de asediu va fi in vigoare incepand de sambata seara pana luni dimineata la Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagra, in fata 39; 39;amenintarii 39; 39; unor atacuri cu rachete, au anuntat autoritatile locale informeaza France Presse.Dupa atentatul cu bomba de la gara Kramatorsk…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat la Digi 24 ca in Marea Neagra s-a minat masiv, cel putin in zona malului ucrainean, precizand ca este posibil ca aceste mine sa ajunga si in zona noastra, potrivit News.ro. “Mina venea din barajul de la Odesa. Informatiile din timpul unui conflict armat trebuie…

- Ucraina și Rusia au facut joi, 24 martie schimb de prizonieri, scrie Unian.net. Astazi, la ordinul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de razboi. Un anunț în acest sens a fost facut de catre viceprim-ministra Ucrainei Irina Vereșciuk.…

- Republica Moldova monitorizeaza regiunea separatista Transnistria pentru a observa orice eventual semn de escaladare a tensiunilor dupa invazia Rusiei in Ucraina, iar ”situatia pana in prezent este calma”, a declarat marti la Bruxelles ministrul moldovean de externe Nicu Popescu, care a reafirmat politica…

- Razboi in Ucraina, ziua a 20-a. Blocuri de locuinte si o statie de metrou au fost tintele obuzelor rusesti. Kievul e pana miercuri in stare de asediu. Un asalt total al armatei ruse va porni in aceasta seara.

- Agentia ucraineana Unian sustine ca asa-numita armata transnistreana a trecut in stare de alerta. Decizia vine pe fondul incercarii rușilor de a cuceri tot sudul Ucrainei, pana la Odesa, inchizand astfel accesul catre Marea Neagra și Marea Azov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un vas sub pavilionul Republicii Moldova a fost lovit de o racheta vineri, in apropiere de portul Odesa din Ucraina, informeaza Agentia Navala a Republicii Moldova. Au fost desfașurate operațiuni de salvare de catre autoritațile din Ucraina, membrii echipajului au fost salvați, 2 membri ai echipajului…