Stare de asediu în capitala Europei. Belgia a pierdut controlul asupra pandemiei Belgia introduce de luni, ora 23.59, starea de asediu, care cuprinde inclusiv o interdicție de deplasare pe timpul nopții. Belgia pierde controlul asupra celui de-al doilea val de pandemie de coronavirus și este foarte aproape de a fi copleșita de un „tsunami" de infecții, a declarat ministrul sanatații din țara. Frank Vandenbroucke spune ca situația

