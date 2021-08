Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures propune declararea starii de alerta in judet, in conditiile in care trei operatori de salubritate au anuntat ca nu mai au platforme in care sa depoziteze deseurile colectate in zeci de localitati. Membrii CJSU Maramures au votat, luni, in…

- Gunoaie in Maramures Autoritațile vor sa declanșeze starea de alerta pe teritoriul județului Maramureș din cauza problemelor cauzate de deșeuri, mai exact inexistența unui depozit ecologic unde sa se adune toate gunoaiele din Maramureș și sa nu mai fie nevoie de a le transporta prin toata țara. ”Am…

- Sudul Italiei este in alerta! Regiunea Molise a solicitat declararea starii de urgența din cauza incendiilor forestiere care au devastat aproape totul in zona. Pompierii sunt copleșiți de aceasta situație, mai ales ca sunt nevoiți frecevent sa transporte oamenii in locuri mai sigure din cauza acestor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat, miercuri, o decizie prin care propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand din 12 iulie, si lista masurilor care vor fi aplicate.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, in sedinta de miercuri, hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12 iulie, precum si masurile de prevenire si control aplicate in contextul…

- CNSU vrea prelungirea starii de alerta desi s-a ajuns la cateva cazuri de COVID pe zi. Iata lista restrictiilor pe teritoriul Romaniei ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg…

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, informeaza cetațenii ca, la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgența intrunit, astazi, in ședința extraordinara, s-a constatat menținerea existenței unei stari potențial generatoare de situații de urgența la nivelul Municipiului Ploiești,…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a cerut Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa inainteze Prefecturii Capitalei o adresa prin care sa declare „starea de alerta”, dupa ce firma de salubrizare Romprest a suspendat colectarea gunoiului in sector. Prefectul Capitalei Alin Stoica va avea consultari…