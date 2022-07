Stiri pe aceeasi tema

- Un incident produs in apele Dunarii, in zona Giurgiu-Ruse, risca sa starneasca un adevarat scandal intre Romania și Bulgaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Seceta instalata in ultimele luni a distrus aproape in totalitate culturile agricole din bazinul cerealier de pe Podișul Covurlui. Este o situație fara ieșire, pentru ca nici daca ar urma o perioada ploioasa, pagubele nu vor mai putea fi diminuate. Se anunța o situație cu mult mai grava, pentru ca daca…

- BERZASCA – La Berzasca, obiectivele de viitor sunt pista de biciclete, gradinița, școala și locuințele sociale. Obiective pentru care sunt așteptate viitoarele sesiuni de finanțare prin PNRR, respectiv prin Programul Operațional Regional (POR)! De la primarul Petru Furdui, am aflat ca pista de biciclete…

- Politia israeliana este in stare de alerta duminica la Ierusalim pentru "Marsul drapelului", o defilare care marcheaza cucerirea de catre Israel a partii palestiniene a orasului, pe fondul temerilor legate de o noua crestere a violentelor, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Chiar daca județul Galați este inconjurat de trei cursuri de apa, de Dunare la sud, de Siret la vest și de Prut, la est, galațenii platesc cea mai scumpa apa potabila din țara, la un tarif de 6,93 lei/mc, dar s-ar putea confrunta cu o raționalizare a apei furnizate la robinet. Avertizare: unii galațeni…

- Armata chineza a declarat miercuri ca a monitorizat și a avertizat o nava de razboi americana care a traversat sensibila stramtoare Taiwan, o misiune care a avut loc la scurt timp dupa ce China a efectuat exerciții in apropierea insulei pe care Beijingul vrea sa o reintegreze. La Taipei exista mari…

- Guvernului lucreaza la o ordonanța de urgența prin care sa amendeze firmele care cresc nejustificat prețurile in situatii de urgenta.Comerciantii care ar putea primi amenzi de la la 0,1% - 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii, dar nu mai putin de 10.000 lei pentru…

- Ministerul Justiției a anunțat miercuri ca a lansat in dezbatere publica un proiect de Lege care are ca obiectiv valorificarea adaptata a unor masuri legislative dovedite benefice pe perioada starii de alerta pentru simplificarea procedurilor judiciare și extrajudiciare. Potrivit unui comunicat al…