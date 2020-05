Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a decis, in ședința extraordinara, purtarea obligatorie a maștii pe strada ca masura de prevenție și limitare a infecției cu coronavirus. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit astazi, 15 mai, in ședința extraordinara, in sistem online și a decis mai multe masuri care au fost aprobate prin Hotararea nr.22/2020. Mai exact, pentru prevenirea și limitarea infecției cu coronavirus, agenții economici urmatori: hipermarket-uri, supermarket-uri, market-uri care au locații sau puncte de lucru in județul Maramureș, vor…