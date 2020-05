STARE DE ALERTĂ. Ministrul Sănătăţii anunţă de când s-ar putea renunţa la obligativitatea măştilor de protecţie Stare de alerta. "Dupa cum vedeți, in acest moment a fost o mare serie de relaxari, chiar și cele pe care le preconizam pentru 15 iunie, cum sunt deschiderea plajelor, se intampla tot pe 1 iunie. Deci ce au mai ramas ca masuri, gandiți-va ca de pe 15 iunie, inca fiind inchise, sunt mall-urile, salile de spectacole, restaurantele. In masura in care aceasta etapa decurge favorbabil, și favorabil ma refer ca evoluție a pandemiei, numar de cazuri noi, numar de cazuri in terapie intensiva, numar de cazuri și adresabilitate la unitațile de primiri urgențe, atunci putem spera și la o reluare a celorlalte… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

