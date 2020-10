Stiri pe aceeasi tema

- 10% din populația lumii ar fi infectata cu noul coronavirus. Declarația a fost facuta de un inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații, care a indemnat la vigilența. La Paris a fost decretata stare de alerta.

- De marți, barurile din Paris se vor inchide și se vor aplica restrictii si restaurantelor. Va fi restransa la jumatate si asistenta in universitati, au anuntat luni autoritatile, relateaza EFE.

- Cel mai ridicat nivel de alerta implica impunerea de masuri restrictive suplimentare pentru locurile publice, reglementari ce vor fi detaliate luni in cadrul unei conferinte de presa, a precizat sursa citata. Noile masuri restrictive vor fi puse in aplicare incepand de marti si vor fi valabile…

- Primul Ministru al Frantei a anuntat duminica noi masuri restrictive pentru Paris si suburbiile sale. Decizia va intra in vigoare de luni si va dura doua saptamini. Parisul va intra in stare de alerta maxima la inceputul saptaminii. Restaurantele sint autorizate sa deschida in conformitate cu un protocol…

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko a anuntat marti ca inalta conducere militara a tarii a desfasurat unitati ale armatei la frontiera de vest a Belarului, plasandu-le in stare de alerta maxima. Masura a fost luata ca reactie la o pretinsa amenintare din afara, potrivit agentiilor de presa EFE,…

- Starea de alerta a fost prelungita de Guvernul Romaniei pentru a doua oara. Autoritațile au anunțat cum se vor desfașura lucrurile urmatoarele 30 de zile. Guvernul a emis miercuri o Hotarare pentru prelungirea starii de urgența cu inca 30 de zile, valabila din data de 17 iulie 2020, dupa ce numarul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta extraordinara de miercuri seara, Hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, insotita de trei anexe. The post A treia luna de stare…

- STARE DE ALERTA. "Incepand cu data de 17 iulie 2020, se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul tarii, instituita prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor…