- Accidentul s-a petrecut in Huși, județul Vaslui, in prezența mamei și a unei vecine cu care gatea. In acest timp, cei doi copii au mers la aragaz, de unde au tras de pe foc oala cu ciorba peste ei.Secția de pompieri Huși a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru asigurare masuri…

- Fetița de 6 ani, accidentata de mașina care a ajuns pe trotuar, sambata, in Sectorul 2 al Capitalei, a murit inainte de a ajunge la spital. Celalalt copil, in varsta de 14 ani, este la Spitalul Grigore Alexandrescu, informeaza Mediafax. Reprezentanții Spitalului Floreasca, unde trebuia sa…

- Medicii de la Spitalul CFR Witting din Capitala susțin ca primesc echipament de protecție neconform activitaților medicale. Libertatea l-a contactat pe managerul Cristian Banu. Managerul a negat și a spus ca va trimite fotografiile maștilor. Cand le-a trimis, pe etichete scrie non-medical!Spitalul CFR…

- Trei copii din Panciu, judetul Vrancea, au ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Focsani, dupa ce au suferit arsuri in urma unui incendiu care le-a cuprins casa. Ulterior, cei trei copii au fost transferati la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, potrivit news.ro. Din primele informatii,…

- București are mai multe cazuri noi decat primele cinci județe in topul raportarilor de duminica, potrivit datelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica. Capitala și patru județe se afla in continuare in zona roșie, in privința infectarilor la mia de locuitori.

- Medicul Octavian Jurma lanseaza un avertisment dur! Peste 35.000 de cazuri noi de coronavirus vor fi inregistrate in București in urmatoarele 2 saptamani. Capitala și județul Ilfov sunt in varful piramidei infectarilor, iar in acest context vin vești și mai ingrijoratoare, in ciuda carantinei impuse…

- 7.439 de cazuri noi COVID-19 din peste 29.000 de teste Foto: Arhiva/ MApN Autoritațile au anunțat alte 7.439 de cazuri de coronavirus din peste 29.000 de teste prelucrate în ultimele 24 de ore. Bilanțul îmbolnavirilor a depașit…