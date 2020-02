Stare de alertă! Italia a ajuns ţara cea mai afectată de coronavirus din UE Autoritațile din Italia sunt in alerta maxima dupa ce au fost semnalate mai multe cazuri de imbolnaviri cu virusul ucigaș. Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Orasul Codogno, unde a fost identificat primul pacient aflat in stare critica, arata ca un oras parasit – supermarketurile, restaurantele si magazinele au fost inchise. Mai multe familii de romani din localitatea Codogno unde traiesc aproximativ 8.000 de persoane au intrat in carantina. Potrivti statisticilor, in oraș sunt inregistrati 355 de romani.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

