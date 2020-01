FC Viitorul in Antalya. Bogdan Țiru, capitanul echipei: Trebuie sa tratam fiecare meci foarte serios“

FC Viitorul pregateste in Antalya meciurile oficiale din 2020. Situata in clasament pe locul sase, ultimul care asigura calificarea in play off, echipa lui Gica Hagi se afla in fata ultimelor… [citeste mai departe]