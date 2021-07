In Sectorul 1 al Capitalei a fost declarata stare de alerta in urma crizei gunoaielor. Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca a transmis catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența acordul pentru declararea starii de alerta in Sectorul 1. „Am transmis catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta acordul pentru declararea starii de urgenta”, a anunțat vineri dimineața prefectul Capitalei. Starea de alerta se va institui timp de 30 de zile incepand cu miezul nopții. Intr-un astfel de scenariu, cu Starea de Alerta declarata, consilierii locali ai Sectorului 1 pot decide rezilierea…