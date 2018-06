Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin in aceasta seara (azi, 23 iunie) pentru gasirea soferului unui tractor. Vehiculul a cazut in raul Crasna, in zona localitatii Berveni. La fata locului intervin un echipaj SMURD si doua echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Carei. Vom reveni cu detalii.

- Accident cumplit, miercuri dimineața, pe DN71, in dreptul localitații Pucioasa din Dambovița. Șoferul unui autoturism care se deplasa pe direcția Pucioasa-Targoviște a cedat din cauza oboselii și a adormit la volan. (Console si accesorii gaming) Scapata de sub control, mașina a patruns pe contrasens…

- Doua elicoptere și 100 de pompieri militari participa la operațiunea de cautare și salvare a unui turist american. Barbatul s-a prabușit undeva in Masivul Bucegi cu parapanta in aceast dimineața, potrivit declarației facuta de prefectul Madalina Lupea. Un elicopter venit de la București survoleaza zona,…

- Polițiștii rutieri din Iași au chemat la audieri un șofer care a fost filmat butonand doua telefoane mobile in timp ce conducea un microbuz. Cei care l-au filmat au fost chiar calatorii pe care ii transporta pe ruta Piatra Neamț-Roman. El riwsca doar doua puncte deamenda. (Console si accesorii gaming)…

- Nu mai puțin de 134 de persoane s-au imbolnavit, dupa ce au mancat de la un fast-food, la Iași. Directia de Sanatate Publica (DSP) a facut analizele care arata prezenta bacteriei Samonella in sosurile preparate in incinta unitatii, informeaza news.ro. Potrivit DSP Iasi, in uma prelucrarii probelor recoltate…

- O mașina in care se aflau doi adulți și o minora de 13 ani a cazut, diminica dimineața (1 aprilie), in raul Olt. Șoferul a pierdut controlul volanului pe DN7, in apropierea localitații Brezoi. Fata a fost salvata și va fi preluata de un elicopter SMURD. In schimb, parinții ei nu au reușit sa iasa […]…

- Locuitorii din Moscova si din regiunea acesteia au fost avertizati sa nu iasa afara din case, la cateva zile dupa ce zeci de copii care locuiau in apropierea unei gropi de gunoi cu deseuri toxice au fost spitalizati, informeaza publicatia The Moscow Times. Saptamana trecuta, 57 de copii au primit ingrijiri…