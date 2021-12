Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) din municipiul Hunedoara a hotarat sa declare stare de alerta pe teritoriul localitatii, in contextul in care gunoiul nu mai fost ridicat din oras din data de 4 decembrie, a informat Primaria, potrivit Agerpres. Hotararea asteapta acum acordul prefectului…

- Criza gunoaielor din județul Hunedoara a determinat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența sa solicite Ministerului Afacerilor Interne declararea starii de alerta in 61 din cele 69 de localitați. Operatorul de salubrizare a anunțat ca nu mai poate efectua acest serviciu, intrucat nu are bani.…

- Canada este acoperita de inundații masive, iar numarul morților Columbia Britanica urmeaza sa creasca. Autoritațile au declarat stare de urgența, guvernul federal promițand ajutor major. Autoritațile au confirmat un deces dupa ce ploile torentiale și alunecari de noroi au distrus drumuri. Mai multe…

- Puneeth Rajkumar, un actor care a interpretat roluri principale in multe filme si, totodata, membru al unei familii cu un trecut ilustru in industria cinematografica indiana, a murit vineri dupa-amiaza la varsta de 46 de ani in urma unui infarct, au anuntat medicii care il tratau.Televiziunile locale…

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, acuza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ”Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” ca tergiverseaza rezilierea contractului cu compania Rosal Grup, amendata in numeroase randuri pentru nerespectarea clauzelor, respectiv neridicarea…

Trei paciente in stare grava, infectate cu COVID urmau sa plece spre Austria, cu un avion Spartan, iar dupa o ora de așteptat in aeronava au fost trimise inapoi la Spitalul Județean de Urgența...

- Se descentralizeaza activitatea de emitere a documentelor de urbanism și amenajarea teritoriului la nivelul județului Satu Mare, a declarat presedinte Consiliului Judetean, Pataki Csaba. Reprezentanții a 40 de unitați administrativ-teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a…

