Stare de alertă. Cât cheltuie un român pe măşti Stare de alerta. "Daca ne raportam la plusul de sanatate pe care ni-l aduce, nicio cheltuiala nu e prea mare. Daca ne raportam in termeni economici – ceea ce nu se face intotdeauna – din punctul de vedere al efortului la care este supusa o familie acesta este mare, pentru ca s-au redus drastic veniturile. In multe familii romanesti castiga doar o singura persoana, cealalta este in somaj, iar o un cost de 100 de lei reprezinta un efort mare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, profesorul de economie, Dumitru Miron. Ce reguli trebuie sa respecti atunci cand porti masca pe canicula. Asa eviti… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

