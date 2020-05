Stare de alertă! Amenzi mari dacă intri fără mască în magazin Guvernul Romaniei și Departamentul pentru Situații de Urgența au trimis sambata raspunsuri pentru unele intrebari arzatoare in contextul starii de alerta. In privința amenzilor: „Vor fi sancționate persoanele care nu poarta masca ? Purtarea maștii care acopera nasul și gura este obligatorie incepand cu 15 mai 2020 in spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun, la locul de munca și in alte spații inchise, potrivit anexei “Masuri de prevenire și control a infecțiilor aplicabile pe durata starii de alerta”, atașata Hotararii nr. 24 a CNSSU. Persoanele care nu respecta obligația de a purta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

