Starbucks va renunţa la paiele din plastic până în 2020 Starbucks intentioneaza sa renunte treptat la paiele din plastic in spatiile sale din toate lumea pana in 2020, a anuntat luni compania, citata de DPA.



In urma deciziei se va renunta la peste un miliard de paie din plastic pe an in cele 28.000 de spatii ale Starbucks din intreaga lume, a estimat lantul.



Paiele din plastic de unica folosinta sunt utilizate in principal pentru bauturile cu gheata de la Starbucks, care pe viitor vor fi servite in cupe cu capace cu un nou design. Bauturile Frappucino vor fi servite cu un pai din hartie sau din plastic biodegradabil.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorii de cuvant ai francizei Starbucks au declarat ca sunt conștienți de nivelul de poluare al paielor de plastic și ca vor lua masuri in aceasta privința. Compania a anunțat astazi ca pana in 2020 va renunța complet la paiele de plastic din magazinele sale. Anunțul vine in condițiile in care in…

- Burger King, McDonald's si Starbucks se numara printre zecile de companii care au fost amendate pentru ca au incalcat o interdictie recenta din Mumbai ce vizeaza utilizarea produselor din plastic de unica...

- Paiele din plastic vor fi inlocuite cu obiecte similare din hartie in toate restaurantele McDonald's din Marea Britanie si Irlanda dupa o perioada de testare incununata de succes, informeaza vineri Press Association, potrivit Agerpres. Paiele din hartie vor fi introduse in toate cele 1.361 de…

- Paiele din hartie vor fi introduse in toate cele 1.361 de restaurante McDonald's din Marea Britanie si Irlanda incepand din luna septembrie, iar procesul de inlocuire va fi finalizat anul urmator.Initiativa vine in urma presiunii din ce in ce mai mari asupra companiilor in vederea reducerii…

- Paiele din plastic vor fi inlocuite cu obiecte similare din hartie in toate restaurantele McDonald's din Marea Britanie si Irlanda dupa o perioada de testare incununata de succes, informeaza vineri Press Association. Paiele din hartie vor fi introduse in toate cele 1.361 de restaurante…

- Romania renunta din aceasta vara la pungile de plastic subtire sau foarte subtire cu maner. Magazinele din tara aduc deja alternative: pungi bio-degradabile, facute din amidon de porumb, care se degradeaza in cel mult 6 luni. Diferenta de pret dintre acestea si vechile pungi din plastic este de cativa…

- Paiele din plastic vor fi folosite in continuare la bauturile carbogazoase oferite de McDonald's dupa ce gigantul american de fast-food a respins saptamana aceasta un prim pas pentru retragerea acestora din localurile sale, relateaza vineri EFE, potrivit Agerpres. Potrivit mass-media locale,…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au anuntat ca paiele de plastic vor fi interzise la All England Club, pe durata competitiei, informeaza BBC. Anul trecut, aproximativ 400.000 de paie au fost folosite in timpul turneului, pe care organizatorii il doresc in acest an "mai verde", citeaza news.ro.