Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul de an 2022 vine cu noi restrictii in Grecia pentru perioada 3-16 ianuarie, din cauza Omicron, dupa ce luni s-a inregistrat un nou record de cazuri de Covid: 9.284 si 66 de decese. Populația este obligata sa poarte masca de protectie la supermarket, in mijloacele de transport in comun si…

- Expertii în sanatate din Italia au îndemnat luni guvernul de la Roma sa relaxeze restrictiile anti-COVID-19, avertizând ca acestea risca sa duca la o paralizie a tarii, pe fondul raspândirii rapide a infectiilor cu tulpina Omicron, scrie Reuters.Potrivit restrictiilor,…

- Transportatorii aerieni la nivel global au anulat cel putin 2.401 de zboruri vineri, in ajunul Craciunului, care este, de obicei, o zi grea pentru calatoriile aeriene, potrivit unui bilant de pe site-ul de urmarire a zborurilor FlightAware.com. Aproape 10.000 de zboruri au fost amanate. Site-ul web…

- Bilanțul zilnic de infecții simptomatice cu transmitere locala din orașul situat in nord-vestul țarii a crescut timp de șase zile consecutive, incepand cu data de 17 decembrie, relateaza Reuters.Astfel, numarul de cazuri locale a ajuns la un total de peste 200 in perioada 9-22 decembrie, mult mai mic…

- Se impun noi restricții avand in vedere ingrijorarile generate de noua tulpina Omicron. Astfel, persoanele vaccinate care vor dori sa mearga la cinema, ar putea fi nevoite sa prezinte un test negativ de COVID. Aceasta masura, dar și altele, ar urma sa fie aplicate in Italia, scrie Reuters . Potrivit…

- Marea Britanie a inregistrat miercuri cel mai ridicat bilant zilnic al noilor cazuri de COVID-19 de la inceputul pandemiei, in timp ce un responsabil sanitar a avertizat asupra unor cresteri impresionante a noilor imbolnaviri in zilele urmatoare, data fiind raspandirea rapida a noii variante Omicron…

- La aproape un an de cand a fost descoperita in India, varianta Delta a coronavirusului, dominanta acum in aproape toate statele lumii, provoaca noi ingrijorari in randul cercetatorilor. Mulți experți in domeniul vaccinurilor cred ca toate tulpinile viitoare ale coronavirusului vor fi ramuri ale Delta,…

- IBM a anuntat joi, 7 octombrie, ca va impune tuturor angajatilor din Statele Unite sa se vaccineze impotriva Covid-19 pana pe 8 decembrie, iar in caz contrar ii va suspenda fara plata, transmite agenția Reuters, preluata de News.ro.Masura survine in urma anunțului de luna trecuta al presedintelui Joe…