Starbucks, prezent in toate mall-urile bucurestene, incheie anul cu 28 de locatii in Capitala

- ”Cheia pentru viitorul Capitalei este insa la PMP. Avem cel putin trei candidati mai buni decat cei anuntati sau decat cei care isi doresc sa candideze din partea altor partide. Nu vom accepta niciun fel de improvizatie, Capitala are nevoie de un primar cu larga sustinere si de aceea vom face tot…

- Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, trei perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetul Arad, intr-un dosar ce vizeaza destructurarea unui grup infractional specializat in trafic de migranti si trecere frauduloasa a frontierei. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES,…

- Autoritațile sunt in alerta! Un nou drog a aparut in Capitala. Se numeste FARAON si face ravagii in cluburile din Bucuresti. Polițiștii antidrog au descins in mai multe locuri de unde au confiscat mii de pastile periculoase. Noul tip de drog, “faraon” este sub forma de comprimate sintetice de tip ecstasy.…

- Reuters: IKEA ar putea fi obligata de CE sa plateasca milioane de euro catre Olanda. De ce va fi sancționat gigantul suedez Grupul Inter IKEA, compania care detine franciza IKEA, cel mai mare distribuitor mondial de mobila, ar putea fi obligat de catre Comisia Europeana sa plateasca taxe in valoare…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat la Antena 3 ca o femeie de 42 de ani, internata la Spitalul Bagdasar - Arseni din Capitala a fost supusa unei operatii pentru ruptura de splina, fiind in prezent internata in sectia de Chirurgie.

- Starbucks, 5 To Go, Coffee 2 Go, Narcoffee Roasters, Gloria Jean's sau Ted's Coffee sunt doar cateva dintre marile lanturi de cafenele prezente pe piata din Romania, care opereaza si in sistem franciza, pe langa locatiile proprii pe care le detin....

- Tehnicianul Adrian Vasile (36 de ani), care ocupa functia de secund al formatiei de handbal feminin CSM Bucuresti de cinci ani, a declarat, joi, ca nu a fost surprins de decizia conducerii de a-l instala ca antrenor principal dupa demisia suedezului Tomas Ryde. "Este un nou drum pentru mine si ar fi…

- Burger King a deschis primul restaurant din Romania și face angajari pentru urmatoarele. Ce salarii ofera AmRest, compania care opereaza restaurantele Burger King in Europa Centrala și de Est a deschis, joi, primul restaurant in Romania. Acesta este amplasat în incinta Mega Mall din București…